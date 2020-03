Your browser does not support iframes.

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha tuonato ancora una volta contro la società bianconera, stavolta passando al vaglio l'incertezza relativa a Juve-Inter, poi disputata domenica sera: "Juventus-Inter si doveva giocare a porte aperte per non perdere l'incasso. Non ce l'hanno fatta: si è giocata a porte chiuse. Rugani positivo al Covid-19. I giocatori di Juve e Inter in quarantena. Speriamo in bene. Grazie Dal Pino, grazie Agnelli: vi stimiamo tantissimo".