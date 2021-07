"Altra sfida nella sfida di domani in Italia-Inghilterra: quella tra i cascatori doc Sterling (campione d’Europa e pretendente alla corona mondiale detenuta da Cuadrado, Colombia) e Chiesa, campione italiano in carica. Arbitra Kuipers". Con questo tweet il giornalista de Il Fatto Quotidianoha presentato la finale di domani sera tra Italia e Inghilterra a Wembley, scagliandosi per l'ennesima volta contro gli juventinidefiniti "cascatori doc" dal giornalista che non ha mai amato particolarmente la Juventus e i suoi calciatori.