Nella giornata calcistica di ieri spicca la travolgente vittoria del Manchester City contro il Liverpool campione in carica per 4 a 1. La squadra di Pep Guardiola, ora, guida la classifica della Premier League con 5 punti di vantaggio - e una partita in meno - sul Manchester United. Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato su Twitter la vittoria dei Citizens, tirando in ballo la Juventus: "Il Manchester City ha vinto 4-1 min casa del Liverpool. E addirittura senza Rugani, per il quale Paratici non ha fatto sconti".