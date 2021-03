2









Stoccata di Ziliani contro la Juventus. Il messaggio è arrivato in risposta ad un primo tweet di Pistocchi che commentava una dichiarazione di Capello: "Mi meraviglio molto che un tecnico esperto come Fabio Capello possa considerare il campionato già finito. Ho visto i sorpassi della Juve all’Inter (67/2002) della Lazio alla Juve (2000) della Juve al Milan (73) e campionati decisi all’ultima giornata. Tutto è ancora in gioco". Subito dopo è arrivata la risposta del giornalista del Fatto Quotidiano: "Il campionato sarebbe strafinito (a dispetto dei precedenti che hai citato) perchè il Milan è in declino e la Juve una squadra scombiccherata. Ma come sempre la stanno tenendo in vita gli arbitri. Senza trattamenti di favore sarebbe in zona Europa League ai livelli della Lazio".