Peccato. Un bravo arbitro come #Calvarese avrebbe saputo meglio giudicare l’intervento, risparmiando il rosso all’incolpevole attaccante. #RangersSlaviaPraga https://t.co/vPKf55XGK1 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 18, 2021

Inevitabilmente, l'intervento da rosso diretto di Kemar Roofe dei Rangers sul portiere Kolar dello Slavia Praga, ieri sera in Europa League, ha suscitato subito i paragoni con la mancata espulsione di Cristiano Ronaldo per la gamba tesa su Cragno in Cagliari-Juventus. Tra le voci più salaci che si sono levate, quella di