Paolo, attraverso il suo account Twitter, ha contestato l'affare Frabotta all'Atalanta, tornando a parlare del tema delle plusvalenze. "​Ricordate Muratore ceduto dalla Juventus all’Atalanta per 7 milioni (di totale plusvalenza)? Per la cronaca, giocò poi nella Reggiana retrocessa in C. Oggi è il turno di Frabotta: per strapagarlo alla Juve c’è la fila. Sul Fatto un anno fa avevo scritto questo articolo", le sue parole.