Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani è intervenuto sul proprio profilo Twitter per fare il verso a Giorgio Chiellini. Il tema è, ancora una volta, la decisione della Nazionale di non inginocchiarsi prima del fischio iniziale delle partite: "#Chiellini: “Abbiamo guardato tutti assieme #InghilterraGermania. E con i ragazzi sono stato chiaro: le scarpe allacciatele bene nello spogliatoio, non come inglesi e tedeschi con la figura che poi hanno fatto a inizio partita”. Commento accompagnato da una foto delle due squadre inginocchiate prima dell'inizio del match.