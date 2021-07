Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo, attraverso il proprio profilo Twitter è intervenuto sul tema del rinnovo di contratto di Chiellini, avanzando qualche dubbio in merito alla gestione della cosa in casa: "Curioso di vedere se #Chiellini, 37 anni il 14 agosto, avrà il biennale da 5 milioni netti che il suo manager ha chiesto. Su una cosa non c’è dubbio: se #Bonucci guadagna 6,5 netti (sic) e lui 3,5, qualcosa alla #Juventus non quadra. Senza parlare di #Rabiot, #Ramsey, #Arthur..."