"Non hanno dato gol a #Ronaldo. Scandaloso vero?". Inizia così il tweet di Paolo Ziliani, che attraverso il suo profilo social continua la sua battaglia certamente non a favore della squadra bianconera. "Beh, per decenni abbiamo visto gol così di #Bierhoff, #Bianconi, #Pellissier, #Muntari, tutti non concessi e tutti nella porta della #Juventus. Dicevano che torti e favori alla fine si ricompensavano, che la tecnologia non serviva", le sue parole. Tante, le risposte dei tifosi Juve. Così come le battute degli antijuventini. Le polemiche, in fondo, non finiscono mai...