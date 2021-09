Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, attraverso il suo profilo Twitter, ha commentato l'episodio che ieri sera ha visto protagonisti Dybala e Tonali, entrambi ammoniti: "La #SerieA è quel campionato in cui se #Dybala in preda a crisi isterica sgambetta #Tonali e poi lo spinge via con una manata quando questi si rialza, l’arbitro #Doveri arriva di corsa e mostra il cartellino giallo prima in faccia a Tonali, poi sia pur con dispiacere a Dybala.".