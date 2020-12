Paolo Ziliani torna alla carica. Il rigore di ieri sera fischiato da Doveri in favore della Juventus contro l'Atalanta per un fallo evidente ai danni di Federico Chiesa ha acceso gli antijuventini e il noto giornalista, che ha dedicato alla Vecchia Signora e all'esterno ex Fiorentina più di un tweet. Ziliani arriva addirittura a stigmatizzare il mancato intervento del Var nelle - a suo dire - situazioni di rigori inesistenti in favore della Juve, fino a evocare lo spettro di una nuova Calciopoli. Oltre al solito cliché di Gasperini che non si lamenta come avrebbe fatto contro altre squadre...

Leggere qua sotto per credere!