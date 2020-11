Non so voi, ma secondo me #Dybala dovrebbe discutere il rinnovo di contratto con la Federazione Italiana Nuoto sezione Tuffi.#BeneventoJuve #BeneventoJuventus — Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 28, 2020

Il contrasto trae Schiattarella in area del Benevento al 34' del primo tempo ha fatto discutere molto. I non juventini in particolare: tra critiche e prese in giro dirette all'argentino che secondo qualcuno si sarebbe addirittura buttato. Tra questi, c'è il giornalista Paolo Ziliani, che su Twitter scrive: "Non so voi, ma secondo me