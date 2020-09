Siccome stiamo per rivederlo in tv nella veste di opinionista (come simpatizzane Juve dopo l’ingiustizia di Calciopoli), vorremmo fidarci di lui; e insomma dovrebbe dirci, una buona volta, se nell’86 a finire in gattabuia fu lui (noi non ci crediamo) oppure un ultrà suo omonimo. pic.twitter.com/XvLaetFosz — Paolo Ziliani (@ZZiliani) September 26, 2020

Tutti contro tutti. Non si può riassumere altrimenti lo scontro social sulla Juve, anche e soprattutto dopo il caso Suarez. Tra i più scatenati c'è sicuramente Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, che attacca Giuseppe Cruciani: "Siccome stiamo per rivederlo in tv nella veste di opinionista - scrive su Twitter - (come simpatizzane Juve dopo l’ingiustizia di Calciopoli), vorremmo fidarci di lui; e insomma dovrebbe dirci, una buona volta, se nell’86 a finire in gattabuia fu lui (noi non ci crediamo) oppure un ultrà suo omonimo".