La bomba lanciata stamattina da Giorgio Chiellini continua a far discutere. Il capitano della Juventus ha definito Balotelli una persona negativa e Felipe Melo una mela marcia. Sono queste alcune anticipazioni della sua autobiografia, frasi che i diretti interessati non hanno preso benissimo replicando a loro volta. Sui social lo scontro verbale è diventato l'argomento della giornata, e anche il giornalista Paolo Ziliani si è voluto schierare con un tweet: "(Wikipedia) GIORGIO CHIELLINI Pisa, 14 agosto 1984, calciatore italiano della Juventus e della nazionale. PALMARES Trofei Internazionali con la Juventus: nessuno. Trofei internazionali con l’Italia: nessuno. Mondiali: mai passato il turno, nel 2018 non qualificato. Fine“.