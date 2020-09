1









Il noto giornalista Paolo Ziliani ha espresso su Twitter le sue perplessità su un titolo della Gazzetta dello Sport oggi in edicola che definiva Giorgio Chiellini (al ritorno da titolare in azzurro stasera contro l'Olanda, dopo oltre un anno) un "totem" della Nazionale. Ziliani ha fatto una lista dei risultati principali dell'Italia nel decennio, con l'escalation negativa ai Mondiali culminata sulla mancata qualificazione a Russia 2018. Il tutto completato dalla sarcastica invocazione: "Dateci un altro totem". Le polemiche sulla Juventus, anche quando in ottica Nazionale, non mancano mai.