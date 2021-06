Dalla Superlega a Orsato, passando per la vicenda Suarez. Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano ha messo insieme diverse questioni, per attaccare il presidente della FIGC Gravina, reo di un'ipotetica non curanza di quanto avviene alla Juve: "Oggi è il #30giugno e dobbiamo augurare tutti buona giornata a #Gravina, presidente FIGC: la #Juventus non firmerà la dichiarazione di uscita dalla #Superlega ma lui, a dispetto di quanto detto, farà finta di nulla come per #Suarez, come per #Orsato. Buon Mercoledì (da leoni)."