il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani attraverso il proprio profilo Twitter ha commentato la designazione di Orsato come arbitro della sfida di domenica pomeriggio tra Atalanta e Juventus. Queste le sue parole: "Reduce dalla apprezzatissima esibizione parigina (sic), ora potrebbe addirittura superarsi nella sfida “Mors tua vita mea” Atalanta-Juventus. Riuscirà il nostro eroe a mantenersi lontano da ogni azione per non sbagliare nulla? Nell’attesa, come sempre, grazie AJA! #Orsato".