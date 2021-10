Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo, attraverso il suo profilo Twitter, ha fatto un annuncio importante, che è conseguenza delle polemiche arbitrali in, il tutto accompagnato da un'immagine con un cartello con su scritto "Chiuso per mafia". Queste le sue parole: "Il calcio italiano ha il cancro. È falsato, lo sanno tutti ma il Palazzo collude, l’informazione anche e nessuno dice e fa niente. Smetto di occuparmene. Grazie a chi mi ha seguito e stimato, non alla mia categoria. Mi allontano da questa palude malsana, scelgo la famiglia.".