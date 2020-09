10









Paolo Ziliani, su Twitter, commenta il caso Suarez: "La Juventus si accorda con Suarez per ingaggiarlo a 10 milioni. Gli organizza l'esame a Perugia. L'esame è farlocco. La Procura che sta indagando se ne accorge. Qualcuno lo dice alla Juve che scarica Suarez nonostante ottenga il B1. La Procura è furibonda. L'indagine è rovinata. Non cambia nulla rispetto al reato eventualmente commesso. Ma se non sai di essere intercettato, vai avanti a comportarti con la disinvoltura (ehm) di sempre, parli, telefoni e per chi sta indagando è molto meglio. O no? Si dice che nel 2006 le fughe di notizie che anticiparono l'esplosione di Calciopoli avvennero per evitare l'arresto, imminente, di due alti papaveri di un rinomato club (poi radiati). Ecco: sono passati 14 anni e siamo a punto e a capo. Stessa strada, stessa porta. Tristezza".