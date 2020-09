“A parte Godin nessuno ha vinto niente. A chi devo chiedere qualcosa in più? A Nicolò Barella che arriva dal Cagliari? A Sensi acquistato dal Sassuolo?”. Parole di A. Conte dopo Dortmund (2-3). Lui è per Kolarov e Vidal e per schifare Tonali. Il guaio è che l’Inter gli dà retta. pic.twitter.com/qtizQscXvh — Paolo Ziliani (@ZZiliani) August 30, 2020

