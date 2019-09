Paolo Ziliani è tornato ad attaccare Leonardo Bonucci e la Juventus sulle pagine de Il Fatto Quotidiano: "Bonucci che finge una gomitata, fa espellere il suo avversario innocente e 'trascina' la Nazionale alla vittoria contro la temibile Armenio: che bello spot per il calcio italiano! [...] Non è la prima volta che il difensore della Juventus si giochi la carta della simulazione nel tentativo, più o meno riuscito, di ingannare l’arbitro e procurarsi un vantaggio. Quello di Bonucci non è un caso. E forse non è un caso nemmeno che lui sia in ottima compagnia, quella del compagno di squadra e di Nazionale Chiellini, che più volte è stato beccato dalle telecamere in episodi analoghi, indifferentemente con la maglia azzurra o bianconera. Insomma, è quasi un marchio di fabbrica dell’Ital(Juve). Non condanniamo l’episodio, il singolo giocatore o addirittura l’uomo, semmai lo stile".