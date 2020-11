Pulgar, Caceres, Martinez Quarta, Vlahovic, Milenkovic e Amrabat. Questi i sei giocatori della Fiorentina che sono stati segnalati dalla Fiorentina per la "rottura della bolla" di isolamento.Ed ecco la polemica del giornalista Paolo Ziliani via Twitter: "La differenza tra Juventus e Fiorentina? Per i viola l'inchiesta 'si apre', per i bianconeri 'si può aprire'. Con comodo...". In realtà, a suo tempo nessuno aveva avuto problemi nell'affermare che la Procura stesse indagando sui giocatori della Juve "rei" di aver lasciato l'isolamento del J Hotel.