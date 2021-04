"Il gol che sta mettendo in forse la qualificazione del #City è di #Bellingham, inglese del #Dormund di anni 17. Noi chiamiamo giovane #Chiesa, che ne ha 23". Il tweet è di Paolo Ziliani, che attraverso il suo profilo social ha voluto lodare il gol di Jude Bellingham, primo 2003 a fare gol in Champions League. Ovviamente, il riferimento alla Juventus non poteva certamente mancare...