Un episodio dubbio nel corso di Lazio-Napoli ha scatenato le polemiche sui social. Al 38' del primo tempo, già ammonito, ha rischiato il cartellino rosso per un entrata in ritardo su Milinkovic al limite dell'area. I giocatori della Lazio protestano perché vorrebbero l'espulsione, ma l'arbitro Orsato non estrae il cartellino. A commentare l'episodio da moviola è il giornalista Paolo Ziliani, che sul suo profilo Twitter scrive: "Diciamolo: ricordando Pjanic, se Orsato avesse mostrato il secondo giallo a Koulibaly sarebbe venuto giù il mondo", ha detto riferendosi a quell'Inter-Juve dell'aprile 2018.