1









Il giornalista Paolo Ziliani, con una serie di tweet, ha commentato l'arbitraggio della partita tra Juventus e Inter: "Cari tifosi del #Napoli, e perchè no anche del #Milan, domani è domenica: accendete tutti un cero alla Madonna perchè abbiamo capito tutti quel che sta succedendo. E ricordate: questa è la Serie A col verme, l’importante è la salute. #Cuadrado: il primo calciatore al mondo ad avere un rigore per aver dato un calcio al difensore che ha davanti (#Perisic). Se la cosa vi fa più schifo del solito, diciamolo in coro alla ⁦FIGC e all’⁦ AIA⁩: ebbene sì, ci fate schifo. L’AJA. Al di là del bene e del male. Da #Ceccarini a #DeSantis, da #Orsato a #Calvarese, nei secoli fedele. Il calcio italiano col verme".