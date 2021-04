#12aprile, sondaggio aperto.

Qual è il primo nome di giocatore di Serie A che vi viene in mente alle parole: età mentale di 5 anni di bambino viziato.

............ — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 12, 2021

Premessa: il nome di Cristiano Ronaldo non lo fa. In questo tweet.in seguito all'episodio della maglia al termine di Juventus-Genoa di ieri. Fino ad arrivare a queste ultime parole, sotto riportate: ironicamente presentate come un sondaggio per il pubblico, manei confronti di CR7...