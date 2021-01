Ancora Paolo Ziliani, sempre Paolo Ziliani. Nelle ultime ore è intervenuto sul proprio profilo Twitter scatenando una polemica sulla positività al covid di Matthijs de Ligt, accertata dai tamponi solo nei giorni successivi alla partita giocata dalla Juventus a San Siro contro il Milan. Fa riferimento (erroneamente, visto che quella gara si disputò allo Stadium e non a San Siro) anche a quanto successo a Rugani nel marzo scorso, quando la sua positività venne fuori dopo la gara contro l'Inter: "Prossimamente in edicola: “Il mistero dei templari bianconeri a San Siro: positivi ma solo a battaglia conclusa”. Dopo Rugani (vs Inter), de Ligt (vs Milan). Cosa c’è sotto? Chi ha infilzato il protocollo? E dov’era il maggiordomo? Aggiungete un brivido al vostro freddo inverno!".



E non solo: tanti gli attacchi anche a Gravina e Irrati, eccoli nella nostra gallery.​