“Dunque è ufficiale: la Serie A è diventata la Serie J. Adesso la Juventus sceglie gli orari in cui giocare a suo piacimento, alle 15 per essere vista in prima serata in Asia, diffondere il marchio, arricchirsi ancora di più. E ce la raccontano a mo’ di fiaba incantata”. Questo il commento di Paolo Ziliani che, come molto spesso accade, non ha perso occassione per attaccare la Juventus sui social. Questa volta nel mirino ci sono le molte partite che la Juve giocherà alle 15 per aprire le porte al mercato asiatico.