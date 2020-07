Sta facendo discutere la decisione dell'ODG di approvare un corso aziendale della Juventus sul diritto all'oblio. Proprio il presidente dell'Ordine Carlo Verna ha commentato: “La richiesta ci è arrivata dalla Juventus: si tratta di un corso aziendale e ci hanno chiesto di poter assegnare crediti formativi ai loro sette dipendenti che si occupano di comunicazione. La discussione è stata anche sul tema, ma quello non ci compete. L’esecutivo ha votato di concedere l’opportunità formativa a una società sportiva non editoriale. In punta di diritto, non sta scritto da nessuna parte che sia vietato”. Una spiegazione che però non convince il giornalista Paolo Ziliani de Il Fatto Quotidiano: "Non è Lercio, è una notizia vera: corso di formazione, giornalisti, Juventus, Calciopoli, diritto all’oblio…”, ha scritto su Twitter.