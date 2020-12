Ripropongo perchè, grazie a quel che è successo ieri in #BorussiaInter (gol annullato per fuorigioco attivo), si capisca come vanno le cose da noi. Dove l’arbitro non vede, il VAR non richiama, i telecronisti fan finta di nulla e il gol irregolare della #Juventus viene accordato. pic.twitter.com/qCcKktHlj4 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) December 2, 2020

Il giornalista Paolo Zilianisferra un altro attacco contro la Juventus: "Ripropongo perché, grazie a quel che è successo ieri in Borussia-Inter (gol annullato per fuorigioco attivo), si capisca come vanno le cose da noi - scrive Ziliani riprendendo un vecchio tweet che aveva pubblicato durante Juventus-Cagliari -, i telecronisti fan finta di nulla e il gol irregolare della Juventus viene accordato".