Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, notoriamente anti-juventino, ha commentato tramite Twitter la grande sfida vinta dai bianconeri contro il Napoli all'Allianz Stadium. Queste le sue parole: "Il calcio è bello perchè basta una punizione inesistente fischiata quasi per disperazione nel recupero e Koulibaly arriva a mettere la ciliegiona sulla torta". Nuove polemiche, dunque, mentre Enrico Varriale non è d'accordo: "Incredibile partita a Torino. Per un'ora la Juventus domina segna 3 gol e colpisce 2 legni. Poi in un quarto d'ora il Napoli la rimette in equilibrio prima di una beffa atroce nel recupero con autogol di Koulibaly, l'uomo che firmò la vittoria 1 anno e mezzo fa. Ottimo Orsato".