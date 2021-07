Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo, attraverso il proprio profilo Twitter ha commentato le strategie di mercato della: "#ATLETICO #Morata: 20 milioni (10+10) per prestito 2 anni + 35 al riscatto #FIORENTINA #Chiesa: 10 (2+8) due anni prestito + 50 (40+10 bonus) al riscatto #SASSUOLO #Locatelli: 5 (2,5+2,5) due anni prestito+ 32 (25+7 bonus difficili) al riscatto Debole coi forti, forte coi deboli. Alla Fiorentina proponi 2 milioni di prestito per un anno di Chiesa e al Sassuolo 5 per due anni e i club tremebondi si mettono sull'attenti: con i club stranieri non ci provi nemmeno, due anni di Morata costano 20 milioni sull'unghia, già scuciti."