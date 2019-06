Paolo Ziliani torna a farsi sentire, contro la Juventus. In un articolo su Il Fatto Quoditiano ha ripercorso così l'affare Guardiola: “Una balla sesquipedale come quella di Pep che sostituisce Allegri sulla panchina della Juve, così inaudita, così incredibile, il Pallone Italico non la propinava ai suoi gonzi abitanti da decenni. Dagli Under 8 in su l’obiettivo è solo uno: vincere, ha ribadito mesi fa il presidente Agnelli. Forse è il caso che il boss smetta di dirlo (e di pensarlo) ; per Guardiola dagli 8 anni in su l’obiettivo è imparare a giocare bene al calcio: anche i pulcini devono ricevere l’educazione al bel gioco. Già, l’educazione. Che per Pep è importante: lui non accetterebbe mai, per dire, di allenare un club i cui tifosi urlano “Merda!” A ogni rinvio del portiere avversario”.