Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha parlato, attraverso il suo profilo Twitter, della situazione Gasperini, che rischia 20 giorni di squalifica per un alterco con un ispettore antidoping: "E ora attenzione. Oggi #Gasperini rischia 20 giorni di squalifica (l’#Atalanta è 2^ e in finale di #CoppaItalia con la #Juve: non potrebbe più andare a #Zingonia) per il litigio con l’ispettore antidoping avvenuto il 7 febbraio. Per la truffa #Suarez, datata settembre, tutto tace".