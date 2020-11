2









"Ricordate quando dicevano che Cristiano Ronaldo si sarebbe 'ripagato' con la vendita delle sue stesse magliette? Costo di ogni maglia: 107,45 euro. Spettanza Juventus (18%): 19,34. Incremento per vendita delle magliette di Ronaldo nel 2018-19 (il suo primo anno alla Juve): 5,5 milioni. Ci hanno raccontato favole. Da 'Cristiano Ronaldo si ripaga con le magliette' al mandato al procuratore Jorge Mendes di trovare (anche gratis) un club che dia al calciatore i 31 milioni che la Juventus non può più pagargli, il passo è breve. Naufragio di un progetto spacciato per geniale: era suicida. Di tutto questo vi parlerò nel mio libro, che uscirà presto, svelandovi come stanno le cose". Così Paolo Ziliani è tornato sull'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus e commentato le ultime indiscrezioni di mercato.