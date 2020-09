Due anni in meno di Chiellini, di cui è enormemente più bravo (ha vinto 2 Europa League, 3 Supercoppe UEFA, 1 Coppa America con l’Uruguay con cui ha eliminato l’Italia a Brasile 2014): pare vada al Cagliari, e con tutto il rispetto per il Cagliari, per uno come Godin è uno spreco pic.twitter.com/3lCfJcTYRi — Paolo Ziliani (@ZZiliani) September 11, 2020

Quando si parla di Juve lui non è mai morbido. Quando si parla di Chiellini ancora meno. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha scritto su Twitter: "Due anni in meno d(ha vinto 2 Europa League, 3 Supercoppe UEFA, 1 Coppa America con l’Uruguay con cui ha eliminato l’Italia a Brasile 2014): pare vada al Cagliari, e con tutto il rispetto per il Cagliari, per uno come Godin è uno spreco".