Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo, ha commentato su Twitter la conferenza stampa di Massimiliano Allegri: "Riassumendo. Ha scelto #Dybala e a #Ronaldo ha detto che tirerà metà punizioni e giocherà meno. Ha posposto #Bonucci a Dybala: Leo non sarà contento. Chiede di più a #Kulusevski e #Rabiot, ha ridicolizzato #Arthur tipo #DCosta e ha ribadito: si vince prendendo meno gol. Mia convinzione: #Ronaldo e la #Juventus (intendendo #Agnelli e #Allegri) si sono detti che è meglio per tutti chiuderla qui e si aspetta che maturino le condizioni. CR7 sa che non sarà più il Re, Max ha scelto #Dybala. Se non ci sarà divorzio ne vedremo delle belle."