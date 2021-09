Attraverso il proprio profilo Twitter, il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, ha commentato le scelte di formazione di Massimiliano Allegri: "Oltre a #Dybala, che da sempre gravita a destra, la #Juve aveva #Cuadrado (ormai indiscusso uomo squadra) eppure ha preso prima #Kulusevski (44 milioni) poi #Chiesa (60). Tutti nati per stare a destra, quindi come spiega #Allegri ora uno esclude l’altro. Tutto ok? Buona Domenica".