Dopo il silenzio annunciato in seguito alle polemiche post Juve-Roma, il giornalistaè tornato a postare su Twitter: da quanto si evince, potrebbe essere l'ultimo messaggio da parte sua, in seguito a una vicenda che ha provato a spiegare condividendo un articolo che ha come bersaglio "Lo stile bianconero" e che, stando alle sue parole, ha coinvolto la sua vita privata. ​"Quando le vite sconvolte dalla calunnia e dalla diffamazione più rozze diventano tre, la tua, quella di tua moglie e quella di tuo figlio - scrive Ziliani - capisci che il prezzo da pagare è troppo alto. I malavitosi si son presi tutto, non solo il pallone. Me ne vado con l’ultimo racconto. Grazie".