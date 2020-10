8









"Se al Napoli danno partita persa per non aver rispettato (in una situazione di grave allarme sanitario) il protocollo del calcio, dovrebbero dare partita persa alla Juventus ogni volta che gioca a Torino esibendo scudetti rubati e calpestando quindi tutte le leggi del calcio". Così Paolo Ziliani ha commentato il 3-0 a tavolino, attaccando la Juve. E ha anche aggiunto: "Spett.le FIGC, la Juventus gioca nel suo stadio esibendo due scudetti che non le appartengono. Puoi per favore diffidarla? E nel caso persista, attivare Procura e giudice sportivo per sanzionarla con la perdita della partita per 0-3? Grazie".