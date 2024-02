La storia tra ile Piotrha subito una svolta inaspettata e amara, un epilogo che nessuno avrebbe immaginato e che sicuramente il polacco avrebbe preferito evitare. È quanto ha deciso Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo. Dopo otto anni di onorato servizio con la maglia azzurra, il centrocampista si trova ora in una situazione delicata: in scadenza di contratto a giugno prossimo, è stato escluso dalla lista dei convocati per la Champions League.Pur restando disponibile per le sfide del campionato, Zielinski dovrà affrontare un'incerta situazione contrattuale mentre il suo futuro con il Napoli sembra essere giunto al capolinea. La decisione di De Laurentiis getta ombre anche sul suo coinvolgimento nelle prossime partite di Serie A: nonostante sia ancora incluso nella lista per il campionato, la sua presenza in campo è ora incerta, come dimostra il suo recente forfait per il match contro il Verona, dichiarato per via di un "solito affaticamento muscolare".