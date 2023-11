Il Napoli sta perdendo la speranza di trovare un accordo con Zielinski per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, la trattativa può considerarsi ormai virtualmente saltata, riferisce calciomercato.com. Le due parti infatti non hanno trovato un accordo sulle cifre e le chance di vederlo ancora in azzurro sono quindi sempre meno. Il polacco è pronto comunque a continuare in Italia, ci sono Inter e Juve sul giocatore.