Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha concesso una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole in particolare riguardo alla Juventus e a Maurizio Sarri: "Il mio sogno è vincere lo scudetto con il Napoli, sarebbe speciale per noi e per il popolo napoletano che merita questa soddisfazione. Speriamo di riuscirci. Manolas è tra i più forti al mondo, dopo due giorni si è già visto che ha questa cazzimma di cui parlate. Abbiamo già visto cosa ha fatto alla Roma e anche qui si è visto che è un gran ragazzo. Ha cantato benissimo ieri. Sarri? Non lo commento, noi abbiamo Ancelotti che è uno dei migliori allenatori della storia. Pensiamo a questo: sarà un campionato più interessante. Conte all'Inter? Aumenta il livello di una squadra che era già forte".