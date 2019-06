Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti al ritiro della Polonia, commentando anche il proprio futuro: "Se Sarri firmerà un contratto con la Juventus potrebbe chiamarmi. Non so se gli risponderei. È già successo che non gli abbia risposto quando era andato al Napoli. Si era arrabbiato e dopo mi mandò degli SMS... Se andrà alla Juventus mi piacerebbe vincere contro di lui".