Un nuovo core 'ngrato tra Napoli e Juventus? Dopo l'ormai celebre passaggio di Altafini (più Higuain, ai giorni nostri), attenzione a come si muove il mercato attorno a Piotr. Come racconta Gazzetta, il polacco è uno dei giocatori più importanti nella squadra di Luciano Spalletti. E, tra l’altro, quello che costa di più al presidente Aurelio De Laurentiis: quasi 7 milioni di euro all’anno, con Zielinski che ne mette in tasca 3,5 netti. Al lordo, dato che Osimhen e Lozano usufruiscono del decreto crescita, è il più caro della rosa. Per questo la trattativa per il prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno 2024, si è un po’ arenata.Per restare, Zielinski dovrebbe, così, accettare un’offerta al ribasso per restare in azzurro. Come riporta il quotidiano, non è così felice di farlo. Anche perché gli estimatori non mancano. In Germania, in Inghilterra (il West Ham ci aveva provato in estate - convincendo il Napoli con 40 milioni -, ma il polacco disse no) e naturalmente anche in Italia. In passato, si era fatto avanti il Milan. Oggi, il nome di Piotr è nella lista dei possibili acquisti estivi della Juventus.I bianconeri rischiano seriamente di perdere a zero Adrien Rabiot e - racconta Gazzetta - sono aperti ad ascoltare eventuali offerte per Weston McKennie, che piace in Premier. Per il 2023-24, allora, un investimento di peso in mediana sarà giocoforza necessario. Federico Cherubini e Massimiliano Allegri si trovano d’accordo su profili come Milinkovic-Savic (Lazio) e Mac Allister (Brighton), ma le opportunità di mercato potrebbero condurre a un altro nome, apprezzato a sua volta, quello appunto di Zielinski. Giocatore che a maggio compirà 29 anni e potrebbe, dunque, costare un po’ meno dei due menzionati in precedenza.