Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa contro la Juve.'Non basta giocare bene, bisogna concretizzare le occasioni che stiamo creando e vincere partite. Se giochi contro grandi squadre prima o poi soffri e subisci gol. Poi non è facile recuperare con una squadra come la Juve che si mette dietro e ha tanta fisicità. Non è facile superare questo muro'.