Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il mio primo tatuaggio per lo scudetto? Lo farei volentieri perché sarebbe qualcosa che resterebbe per sempre nella mia testa e nella storia, ma al momento pensiamo partita dopo partita, dobbiamo vincerne tante per conquistare il titolo. E' presto per fare calcoli, dobbiamo guardare a noi stessi, al nostro percorso, a vincere più partite possibili. Sconfitte come quella col Cagliari fanno male, non è andata come volevamo. Abbiamo creato tanto, ma la palla non voleva entrare ed è bastata un'occasione al Cagliari per prendere gol. Ora vogliamo dimenticare questa sconfitta, domenica ci attende una gara importante davanti al nostro pubblico, vogliamo fare una grandissima prestazione e vincere".