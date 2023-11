Calciomercato.com riporta che per il futuro disono attualmente in gioco tre opzioni diverse, senza escludere la possibilità di un ritorno di interesse da parte di club arabi, come dichiarato dal giocatore stesso. Per quanto riguarda il panorama italiano, attualmente il polacco si trova in una situazione di incertezza fra tre possibilità principali. La prima opzione è il rinnovo con il Napoli, prospettiva che sembra al momento la più probabile. Le altre due opzioni vedono l'interesse di due club di alto livello, entrambi interessati ad assicurarsi il giocatore a parametro zero nel prossimo giugno. Da un lato c'è l'Inter guidata da Beppe Marotta, noto esperto di trattative a parametro zero, e dall'altro la Juventus, sotto la direzione di Cristiano Giuntoli, dirigente che aveva precedentemente portato Zielinski al Napoli e ora vorrebbe replicare il colpo anche a Torino. La competizione per Zielinski tra Inter e Juventus sembra quindi giocarsi anche sul mercato, con il derby d'Italia del 26 novembre che potrebbe avere risvolti anche nelle trattative di calciomercato, pur rimanendo condizionato dalla posizione del Napoli.