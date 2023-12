Tra il Napoli e Zielinski per adesso non ci sono stati faccia a faccia in merito al rinnovo di contratto ma solo telefonate interlocutorie con gli agenti, riferisce il Mattino. La volontà del club infatti sarebbe quella di aspettare la fine della stagione per poi discutere concretamente del rinnovo di contratto, in scadenza a giugno.Un rischio per il Napoli, visto che sul giocatore c'è l'interesse di Inter e Juventus, che già da febbraio potrebbero trovare un accordo con il centrocampista polacco e ingaggiarlo a parametro zero.