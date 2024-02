In queste ultime settimane di mercato il nome di Piotr Zielinski è stato avvicinato in maniera netta all'Inter di Simone Inzaghi, con Beppe Marotta che avrebbe quasi ultimato l'operazione. A rompere il silenzio è stato anche il padre del calciatore, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Polska Agencja."Credo abbia già preso una decisione, ma non voglio anticiparla del tutto. Comunque, Piotr lascerà il Napoli e continuerà a giocare in Italia. Piotr è lì da quando aveva 16 anni, ha moglie e figlio; ormai è la sua seconda casa".